河南製衣廠大火 38女工窒息亡 安陽當局：員工違規電焊作業引燃 已被捕

綜合內地媒體報道，安陽消防部門前日下午4時22分接報，位於文峰區寶蓮寺鎮的「凱信達商貿有限公司」廠房發生火災。消防部門提供的影片顯示，大火燃燒猛烈，整個廠房都被濃煙烈火籠罩，當時通報有人失聯。直至晚上11時許，現場明火被撲滅，廠房被燒至變形及熏黑，內部結構基礎設施損壞嚴重。今晨廠內火場降溫後，消防人員入內搜尋，發現失蹤者全部遇難。

廠內逾百人工作 89逃生

官方初步判定，事故是因企業人員違規操作，電焊引發火災。當時廠內逾百人工作，有89人成功逃生。事故發生後，應急管理部部長王祥喜接報昨早率工作組趕赴現場，指導應急處置工作。河南省委書記樓陽生就現場救援和善後處理工作作出批示，省長王凱帶隊到現場指揮處置。

河南省委、省政府昨召開安全生產會議，強調深刻汲取安陽「11·21」火災事故教訓，加大力度排查整治存在問題和薄弱環節。安陽市委書記袁家健昨晚在記者會哽咽鞠躬，向全社會道歉。

習指示全力救治 嚴肅追責

新華社報道，安陽大火發生後，習近平作出重要指示，稱「河南等地接連發生火災等安全生產事故，造成重大人員傷亡，教訓十分深刻！要全力救治受傷人員，妥善做好家屬安撫、善後等工作，查明事故原因，依法嚴肅追究責任。臨近年終歲尾，統籌發展和安全各項工作任務較重，各地區和有關部門要始終堅持人民至上、生命至上，壓實安全生產責任，全面排查整治各類風險隱患，堅決防範和遏制重特大事故發生」。

公開資料顯示，凱信達商貿有限公司成立於2007年，是一家以批發為主的企業，2020年曾因非法佔地被行政處罰8.19萬元人民幣。

涉事企業曾非法佔地被罰8萬

涉事廠房為兩層鋼結構，一樓倉庫，二樓有三間製衣廠。據內地媒體報道，涉事企業從2016年至2021年，工傷保險等其他社保繳納人數均為零，惟安陽人社局否認。

有自媒體指出，肇事焊工是凱信達公司老闆的兒子，另稱有死亡女工遺下3名未成年子女。