菲：撈火箭碎片被華搶 京：經友好協商

菲稱拖纜遭中國海警切斷

據《菲律賓每日詢問報》報道，菲律賓武裝部隊西部軍區司令卡羅斯（Alberto Carlos）昨日發聲明，稱菲國海軍前日凌晨6時45分許透過長程相機，在距離中業島3.7公里海面處發現漂浮物，並派出一艘橡皮艇將它拖回基地，但遭到中國海警船「5203號」兩度阻斷航道，並派出一艘硬式橡皮艇切斷菲國海軍船上拖纜，將漂浮物帶回中國海警船。

據報道，菲國海軍事後返回基地，事件中沒有人員受傷。他們已將事件報告給直屬總統府的「西菲律賓海國家工作小組」。菲國外交部發言人達沙（Teresita Daza）說，外交部已得知這宗事件，正等待海事執法單位的詳細報告，他們將「徹底了解」這宗事件。

京指中國火箭整流罩殘骸

據「澎湃新聞」報道，外交部發言人毛寧昨日在例行記者會上回應事件，稱20日上午8時左右，中方海警船在南沙海域發現一個不明漂浮物，經辨認，發現是近日中國發射的火箭整流罩殘骸。她指當時菲方人員先行打撈拖拽該漂浮物，其後經雙方現場友好協商，菲方當場向中方交還了該漂浮物。她說，中方人員向菲方表達了謝意，現場不存在所謂攔截搶奪等情况。

中國近年來多次發射火箭建造中國載人空間站，2020年、2021年和2022年都曾有中國火箭殘骸落回地球。今年7月，長征五號B運載火箭搭載問天實驗艙發射升空，其火箭殘骸分散墜落在馬來西亞、印尼及菲律賓海邊。