京再多兩死 今起入城3天3檢外出須陰性報告

據國家衛健委通報，內地20日報告新增確診2277宗和無症狀感染24,547宗。其中北京市新增確診154宗和無症狀感染808宗，另外新增2人死亡。死者分別為88歲和91歲，均長期患病；而在19日，北京地壇醫院報告1宗死亡病例，為87歲男性，亦是長期病患者。

「央視新聞」報道，北京疾控中心副主任劉曉峰昨日表示，疫情嚴重區域要實行彈性上班、降低到崗率、線上教學、公共場所預約限流等措施。北京市政府發言人徐和建則宣布，從今日起，對所有進返京人員實行落地3天3檢，抵京後前3天，每天須完成一次核酸檢測，陰性結果未出前，居家不外出。

針對目前疫情，胡錫進前日在微博表示，他認為一些人所要的那種「放開」是不可能的，至少今冬明春中國決不會那樣做。他昨日又透露稱，「老胡也封在家裏了，樓裏出了陽性。是昨晚開始封的，現在說的是封5天（希望不會5天加5天），足不出戶」。他又稱，「過去這種情况很可能被轉運集中隔離，但現在都改居家了，二十條之後鞏固了這種做法，很好。」