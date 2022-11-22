防疫員跪壓「買藥者」 民諷比美國姿勢專業

有網民稱事發地疑為陝西一小區。長約2分鐘的影片顯示，一名戴口罩黑衣男子被多名身穿制服和便衣的防疫執法人員包圍，要求其面壁接受檢查。該黑衣男子解釋稱「我真是在吃藥」，其中一名身穿藍色背心的男子無視其解釋，大聲訓斥道，「警告你第一次，雙手扶墻」、「我警告你第二次，否則我執行強制措施」。其間還指男子動作不規範，不斷要求其按要求站立。

事主呻吟「我的胳膊受過傷……」

藍衣男子用腳將事主雙腿撥開後搜身，在確認未有危險物後，反扭黑衣男子右手將其按倒在地，並呵斥「趴着，趴下」。隨後雙腿跪壓在事主背上，並說「聽話嗎？你今天為什麼違反防疫規定出來」，事主痛苦呻吟稱，「我的胳膊……我的胳膊受過傷……」。旁邊有肩章寫着「民兵」的制服男子勸阻，但藍衣男子稱「沒事」後，並未改變跪壓姿勢。

影片昨晚在內地社交平台上廣傳，但很快被刪除。有網民怒稱，「看了這一幕，誰能順暢呼吸，除了魔鬼」、「以防疫為名把老百姓當牲畜馴服」，也有網民提到美國「我不能呼吸」事件，嘲諷說「確實低估中國啦，比美國姿勢都專業」、「看來以後再出門就要帶防身武器了」。