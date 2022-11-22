憂世盃開波擴疫 天河黃埔令關酒吧 穗食肆同禁堂食 業界抱怨失預算

據廣東省衛健委通報，全省新增本土個案9085宗，大部分來自廣州。目前廣州除南沙區外，其餘10區全域或部分禁止堂食。其中商業消費旺地天河區和黃埔區，前晚於世界盃開鑼前夕突然宣布，凌晨起全區酒吧等娛樂場所要在午夜12點前關門，食肆則禁止堂食，令一眾商家大失預算。

食店：原盼世盃加持 上午特地入貨

有靠近珠江新城興盛路食街的串燒店負責人對本報表示，原本希望有世界盃「加持」，當日上午還特別進了一些新鮮食材，但結果凌晨12時便要關門，該負責人抱怨說，「波都未踢，宵夜都未開始，就要熄燈」。

除了食肆，興盛路附近的酒吧也提前在晚上11時30分開始「Last Order」，並提醒客人最遲要凌晨12時離場，有客人表示可否不消費但留下來看球賽，但員工都只能婉拒，表示怕萬一有執法人員來查違規，可能會因此受罰。此外，一些不知就裏的客人11時多才到酒吧，獲悉不能逗留到凌晨睇波，只能意興闌珊離開。

有客11時到酒吧始聞「噩耗」

及至昨日凌晨12時，當地所有食肆、酒吧陸續關門，不少消費者懷着「菜不飽酒不足」的心情回家，有人無奈表示，回到家「只能看下半場了」，亦有覺得「未飲夠」的球迷，去便利店買來大袋啤酒，叫朋友上家中繼續飲酒睇波。

據官方「廣州白雲發布」微信公眾號消息，繼重災的海珠區持續封控後，白雲區當局昨凌晨3時突發通告，指白雲區疫情社會面傳播風險持續加大，為有效阻斷擴散風險，即日起至周五實行「強化社會面疫情防控措施」，嚴格限制人員流動。

通告寫明，市民除接受核酸檢測和緊急就醫等外，原則上非必要不外出，社區小區、城中村實行封閉式管理；中小學和幼稚園暫停返校及面授課；商店暫停營業，但不包括保障民眾生活所需的行業；另實行臨時交通管控，地鐵和公交暫停服務。

在昨天的疫情防控新聞發布會上，白雲區副區長陳永俊表示，專家研判，白雲區疫情社區傳播風險不斷增大，在部分人群密集區域已經形成聚集，疫情形勢嚴峻複雜，控制難度大。陳永俊說，制定強化社會面疫情防控措施，核心目的就是通過嚴格限制人員流動，排查風險人群，用5天的窗口時間最大限度阻斷潛在的傳播鏈條。

粵書記省長督導防疫

針對廣州疫情嚴重，廣東省委書記黃坤明和省長王偉中昨日分別到廣州黃埔區和荔灣區等地督導調研疫情防控工作，黃坤明強調，要咬緊牙關、再接再厲，全力以赴打贏疫情殲滅戰。

明報記者

（新冠疫情）

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