刀漢搗綠營車 蔣萬安：暴力零容忍

據中央社報道，蔣萬安昨日上午到台北忠孝東路、基隆路口拜票時就事件表示，「暴力零容忍」是民主社會最基本原則，希望民眾都能保持理性，台灣經歷多次選舉，希望大家用選票展現民主素養、證明台灣是成熟民主的社會。

國民黨台南市長候選人謝龍介昨晚舉辦募款餐會，台灣前總統馬英九、國民黨主席朱立倫南下站台。馬英九會上批評民進黨內政、外交、經濟、兩岸表現都不及格，台南日前又發生8分鐘連開88發的槍擊案，現任市長黃偉哲讓台南治安敗壞，呼籲市民投票支持謝龍介，2024才有機會「下架」民進黨。

台中選會昨日表示，因台灣尚未解除佩戴口罩規定，投票日請選舉人佩戴口罩進入投票所投票，佩戴之口罩雖不以素面為限，但不得印有候選人姓名、號次或影像等標識或符號，以免觸法。新冠確診者則不得外出投票，民眾可事後檢舉違規投票的確診者。

另據台灣國防部網站，前日上午6時至昨日上午6時，解放軍12架次軍機、4艘次軍艦於台海附近活動，其中5架次「轟-6」戰機進入台西南空域，多機編隊升空，較為罕見。《聯合報》引台國防部消息指出，因應解放軍機艦在台海周邊活動頻繁，投票日台軍保持正常最大兵力在營輪值，維持戰備。