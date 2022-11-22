清代長江口二號沉船出水 專家：商船生活品補充近代經貿史

全艘打撈 每小時上升4米

據新華社報道，從20日晚上至21日凌晨，萬噸「大力」號作業船，與古船整體打撈專用工程船「奮力」輪攜手在水下整體打撈。「長江口二號」古船被包裹在22根弧形鋼樑構成的「考古沉箱」中，整體重達8800噸，以每小時約4米的速度逐漸浮出水面，桅杆於昨日零時40分率先上水。

「長江口二號」是一艘清代同治年間的貿易商船，船長38.1米、寬9.9米，已探明有31個艙室，是中國水下考古發現體量最大、保存最完整、船載文物數量巨大的木質帆船。

「澎湃新聞」引述上海市文物保護研究中心副主任翟楊介紹，古船上搭載的越南產水煙罐、景德鎮窯瓷器、宜興紫砂等文物，顯示當時國內外技術、貿易、文化的廣泛聯繫。

考古隊發現一件高60厘米的豆青釉青花大瓶，清理淤泥時，從瓶內又取出50隻青花團龍紋杯。專家稱，這種款式流行於晚清民國時期，民間俗稱「嫁妝瓶」，瓶內藏杯則是為節省船運空間。一隻被命名為「001」號的綠釉杯小巧玲瓏，底部有礬紅彩書「同治年制」款識。古船此前被推斷為晚清時期，綠釉杯令專家將年代鎖定在清同治年間。而一件獨特的船員生活用品青釉水煙罐，多方判斷後認為是越南產，反映當時船上可能有東南亞籍船員。

翟楊形容，「長江口二號」是一粒跨越歷史的「時間膠囊」，大量船上生活物品展現了晚清商船航行的生動畫面，為研究中國近代經濟貿易史、長江黃金水道航運史和近代海上絲綢之路提供重要資料。

另有同在2015年被發現的「長江口一號」沉船，為民國時期的一艘鐵質軍艦。「長江口二號」是繼35年前發現廣東宋代「南海一號」沉船之後，中國水下考古又一里程碑式發現。