率先放開石家莊突「封城」5天 京現內地下半年首宗新冠死亡

國務院11日頒布優化防控工作二十條措施，石家莊14日起關閉核酸檢測站，取消常態化核酸檢測，解除各小區管控，公共交通不再查驗核酸證明。不過，當地市民卻擔心染病而不敢上街。之後，石家莊每日本土感染數不斷下降，16日跌至182宗後回升，17日255宗，18日286宗，19日突然反彈至426宗。

鄰近石家莊的北京本土疫情升溫，前日增614宗本土病例，比前1天增加超兩成；前日還有一名87歲男病患死亡，他是長期病患，成為自5月底以來內地首宗新冠死亡病例。昨截至下午3時，北京再增516宗本土個案，其中135宗來自社會面篩查，北京疫情記者會警告該市社會面病例數明顯上升。

穗高校吊臂車送物資 網民斥危險

廣州市前日新增8434宗本土新冠病例，海珠區再度延長封控措施至明（22日）午夜，已是自本月5日起第五度延長；天河、黃埔、增城禁堂食。網傳短片顯示廣州華南師範大學內有身穿防護服「大白」在宿舍樓外乘坐吊臂車向學生送物資，遭輿論批評做法危險、質疑為何不走樓梯。網上還流傳白雲區石井一名女子被保安反綁倒臥在地「走光」的短片，有網民評論稱，日前海珠侖頭村防疫人員反綁兩名女子而獲警方支持，助長保安「大膽執法」。

（綜合報道）

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