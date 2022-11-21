王毅：習拜會明確方向 防中美關係脫軌失控

王毅表示，6天5夜裏，習近平密集出席30多場活動。會見法國、意大利、西班牙、荷蘭、澳大利亞、新西蘭等國領導人時，習近平針對各國特點耐心細緻做工作，積極引導各國同中國加強溝通、增進了解、鞏固互信，尊重彼此核心利益和重大關切，樹立客觀理性中國觀，推動雙邊關係在正確軌道上行穩致遠。

東亞6天5夜 密集參逾30活動

習「旋風外交」振中國話語權

「國際社會再次領略了習近平主席作為大黨大國領袖的卓越風範、天下情懷。」王毅指出，國際媒體認為，G20峰會、APEC領導人非正式會議成為中國的「外交派對」，習近平的「旋風式外交」，彰顯中國在國際關係中處於更為重要的地位。

王毅最後形容，習近平此訪實現了二十大後黨和國家最高領導人出訪的「開門紅」，有力提升了中國的國際影響力和話語權。「長風浩蕩啟新程。」他說，在習近平主席掌舵領航下，在黨的二十大精神正確指引下，中國外交正迎來新的光明前景。