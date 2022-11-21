中美防長料柬埔寨會晤 國防部確認正溝通協調

中國國防部網站昨通報，魏鳳和於20日至24日應邀出席東盟防長擴大會並訪問柬埔寨。會議期間，魏鳳和將於大會發言，「同時將會見有關國家代表團團長」，及柬埔寨國家和軍隊領導人。魏鳳和昨抵金邊，分別會見柬埔寨首相洪森、陸軍司令洪瑪奈，並與柬國防大臣迪班會談。

國防部還以答記者問形式發布，稱針對「會議期間魏部長是否會與美國國防部長舉行會談？」的問題，國防部發言人譚克非表示：「中方對東盟防長擴大會期間與美方進行交流持積極、開放態度，雙方有關部門正就此保持溝通協調。」

習拜會重啓對話 軍事交流受注目

美國國防部則表示，奧斯汀在訪問加拿大及印尼後，亦會到柬埔寨出席東盟防長擴大會議，暫時未知他與魏鳳和是否會面。彭博社報道，奧斯汀曾於16日在五角大樓簡報會上稱，希望中國開放與美軍溝通渠道，並提及在參加今次會議期間有與中國防長會面的可能性。

今年8月5日，中國外交部宣布針對美國眾議長佩洛西訪台採取八項反制措施，其中三項是取消安排中美兩軍戰區領導通話、取消中美國防部工作會晤、取消中美海上軍事安全磋商機制會議。國家主席習近平本月14日與美國總統拜登會晤，兩人同意雙方重啓一系列磋商和對話協調，但未提及軍事交流，引起觀察人士關注。

奧斯汀指中俄尋求「強權即正義 」

法新社報道，奧斯汀19日在加拿大一個論壇演講時，指摘中國在印太區域推動一些與西方國家對開放的國際體系、自由和穩定願景相去甚遠的事情。他形容中國與俄羅斯一樣，尋求一個強權即正義、武力解決爭端、以及獨裁者可以熄滅自由之火的世界；北京在多次危險攔截台海的軍事活動愈來愈具挑釁意味，美國和盟國飛機。

不過據日本經濟新聞報道，美國太平洋艦隊一名未具名發言人前天透露，美國伯克級導彈驅逐艦「本福德號（DDG65）」本月5日通過台海，但未及時對外公布，或為避免刺激北京，破壞「習拜會」氣氛。