韓國瑜助選人氣旺 粉絲熱情到場直播

《聯合報》報道，這是柯志恩參選至今第3場大型造勢，第一次是9月30日萬人集結，上一次10月選在大榮高中舉辦約5000人造勢。韓國瑜投入輔選，首戰為國民黨高雄市議員候選人許采蓁站台，當時也與柯志恩同台。昨日兩人再次同台，吸引大批韓粉到場，會場第一排幾乎坐滿直播主。

韓國瑜昨還再度到嘉義縣為縣長候選人王育敏助選，車隊掃街時，許多民眾為一睹韓國瑜風采，自行騎車跟隨掃街車隊表達支持。王育敏表示非常感謝韓國瑜百忙之中二度來嘉義助選，並表示韓國瑜的高人氣讓掃街非常成功。

韓國瑜連日利用高人氣輔選，前天連跑3場，為台北市議員汪志冰掃街、新北市議長蔣根煌站台，再前往新竹市陪同林耕仁掃街拉抬藍營選情。而張善政昨晨前往桃園市中壢區成功市場掃街拜票，對於記者詢問是否再與韓國瑜合體造勢，張善政指出團隊還在規劃。

（九合一選舉）