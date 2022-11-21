稱75里長力挺 高虹安遭質疑造假

網絡人氣高企的高虹安，當晚活動也獲民衆黨主席柯文哲、聯電榮譽副董事長宣明智等人現身力挺。她在現場一一唱名，感謝國民黨新竹市議會副議長余邦彥和里長們的熱情相挺，允諾當選後會親自到里長的辦公室，傾聽里長們的心聲和地方建設的需求。她也告訴市民，未來找里長就等於找高虹安，溝通管道一定暢通。她稱在新竹市有122里，而有75位里長，將近三分之二的里長到現場，願意挺高虹安，挺善良。

事後網紅「音地大帝」在facebook發文，指該份里長名單不僅有未經當事里長同意使用人家名義的情況，讓部分里長事後馬上發聲否認，甚至名單還用里長候選人充數、名單名字重複出現、人名打錯，聲稱到場的人數與實際在現場人數不合等。民進黨團總召柯建銘更表示，里長只有10幾人到場，高虹安這個人就只有3個字「貪、騙、敢」，已有里長私下表示考慮提告。

（九合一選舉）