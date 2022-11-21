學者：造勢大會爭話題 最後時刻氣勢不能輸

對於選情，台灣大學政治學系名譽教授張麟徵對本報表示，目前綠營較為不利，「他們的候選人太爛了，林智堅論文抄襲事件、防疫指揮官陳時中中途落跑去參選，蔡英文卻一路掩護」。鈕則勳也認為，近幾個月來，各種不利民進黨選情的議題接連爆發，包括柬埔寨大騙案、重大治安事件頻發，以及「數位中介服務法」爭議等，民眾質疑民進黨政府危機處理的能力，衝擊民進黨的威信。他指出，目前大環境對藍營較好，新竹、基隆、桃園本作為民進黨執政縣市，但現在民進黨和民眾黨都在爭奪新竹，基隆、台北、桃園則與國民黨五五波，選情非常膠着。

鈕則勳：不能犯錯突出優勢為重中之重

不過鈕則勳認為，距離投票日不足一周，各政黨都在全力動員，變數依然存在。他指出，最後時刻有三點最為關鍵，第一是候選人不能犯錯，這是重中之重，目前國民、民進兩政黨都不太討喜，都要減少讓人討厭的程度；其次是各政黨要突出候選人的獨一無二、不可或缺的優勢。此外，周五（25日）的選前之夜，各黨都要想出一個能夠吸引選民的吹哨方式，才能觸動中間選民投票的可能性。

明報記者 司徒聰穎

（九合一選舉）