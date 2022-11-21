選前超級星期天 藍親民拜票綠强力造勢 民進黨台北遊行 男子持刀搶咪表達政見

九合一選舉將於本周六（26日）投票。綜合中央社、《聯合報》等報道，民進黨陳時中昨下午舉辦「疼惜台北，為愛而走」大遊行，從其競選總部遊行至台北市政府前廣場，再舉行造勢大會。沿途有不少民眾夾道歡迎，反應熱烈。據報道，當天遊行人數超過15萬人，而在市府廣場聚集超過5萬人，統計各平台網路直播共約1.7萬人在線上觀看。

在遊行開始前，有一名男子突然持鎅刀衝上宣傳車，要求工作人員交出麥克風，試圖表達政治訴求，又威脅自殘，且在拉扯過程中，其手臂遭自己攜帶的鎅刀割傷。在場警員用防暴辣椒水將他制服，並以違反社會秩序維護法、無故攜帶刀械罪，將他帶回警署調查。對於突如其來的意外，陳時中競選團隊呼籲民眾以理性的方式表達訴求，期盼選舉氛圍可以更正面、正向。

逾15萬遊行 陳時中高呼鞏固蔡英文路線

隨後在造勢大會上，陳時中高呼「支持陳時中就是支持蔡英文」，讓台北堅守台灣價值，讓台北鞏固蔡英文路線，只有贏得台北才能守護台灣，只有贏得2022才能守住2024（總統大選）。台灣總統蔡英文、前副總統陳建仁等到場助陣。蔡英文致詞時稱，「首都要改變、台北要更好」，要由帶領台灣度過疫情考驗的陳時中來做。

蔡英文昨還連跑兩場為基隆市長候選人蔡適應、桃園市長候選人鄭運鵬助選，她稱這次選舉攸關台灣發展，號召基隆人為故鄉的進步和為台灣挺身而出，並提出「3個千萬」，千萬要去投票，千萬要去拉票和18歲公民權衝出千萬票；她還呼籲大家把選票投給鄭運鵬，延續「鄭文燦市長五星級施政，桃園進步不回頭」。

蔣萬安朱立倫領銜掃街 博感情固基本盤

國民黨昨在新北、高雄、新竹、宜蘭、彰化、南投等地舉行造勢活動。此前一向是選舉決戰地的台北市，國民黨台北市長候選人蔣萬安民調領先，相對其他對手舉辦大型造勢活動，他昨規劃一整天的掃街行程，標榜近距離與市民接觸，其間不斷與民眾合照、簽名來者不拒，博感情鞏固基本盤。

國民黨主席朱立倫當天下午至屏東縣輔選，為屏東縣長候選人蘇清泉、屏東市長候選人周佳琪掃街拜票。他強調，二人在屏東深耕多年，希望在最後關頭，能贏得最後勝利。朱立倫表示，民進黨從北到南、從南到北都在用抹黑、抹紅方式針對國民黨，譏諷民主進步黨已退步成「民主奧步黨」。

柯文哲黃國昌合體 台北力挺黃珊珊

無黨籍台北市長候選人黃珊珊昨晚舉辦「偉大市民挺珊珊」大造勢，身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲到場支持。

在造勢大會上，柯文哲率領民眾黨議員上台助講，直說「沒有黃珊珊，我沒有辦法克服那麽多困難」，並細數黃珊珊過往擔任副市長時期為台北市的貢獻，認為黃珊珊是最好的市長人選。柯文哲昨天稍早到台中市為民眾黨籍市議員候選人掃街拜票，他表示，如今選民普遍對藍綠兩黨失望，給民眾黨一個機會，就是給自己及台灣一個未來希望。

時代力量前黨主席黃國昌也現身力挺，一上台就宣布「加入黃珊珊團隊」，引發驚呼。對於民進黨選前猛打「抗中保台」政治口號，黃國昌說，「抗中保台就已經是我們每一個台灣人共同的DNA，抗中保台絕對不是少數權貴、勾結不肖商人、謀取私利的遮羞布，這是我們共同捍衛的價值」。台北市家長會總會長廖哲豪稱讚黃珊珊在疫情時沒打疫苗就深入萬華疫區，勇氣媲美「德國總理默克爾」，呼籲大家讓黃珊珊成為台北市第一位女市長。

（九合一選舉）

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