京單日破500宗 政府籲民眾居家

國產新冠口服藥違規零售被下架

北京前日有80宗新增感染者是來自社會面篩查，昨亦有56宗，北京市政府發言人徐和建指出，當前北京市疫情呈現多點多面增長態勢，社會面隱匿傳播風險持續增加。北京衛建委呼籲市民減少非必要外出，倡導非必要不離開本區域。疫情高發區域的朝陽區亦連續兩天發公開信呼籲民眾堅持「兩點一線」工作生活，並重新強調做核酸檢測的重要；東城、西城等區也向轄下民眾發函，建議居家、停止流動。由於封控、管控地點不斷增加，部分城區超市出現搶購物資現象。

內地前日新增23,418宗本土病例，其中8713宗來自重災區廣州；重慶疫情也升溫，單日增加4713宗。深圳海王星辰連鎖藥店前日被發現在網上零售首個國產新冠口服藥阿茲夫定片，第一財經昨引述廠家真實生物稱，已要求藥店下架，海王星辰內部人士也透露接到國家藥監局通知該藥不允許線上線下零售，如有賣出須上報銷售紀錄。新冠治療臨牀專家表示，阿茲夫定是緊急授權批准的處方藥，絕對不是給全民吃的藥。

（綜合報道）

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