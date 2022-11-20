陸贈台熊貓團團亡 兩岸同表不捨

病情急速惡化 放棄救治

中央社、聯合網等報道，台北市立動物園表示，團團昨凌晨癲癇發作，即使施打抗藥物，症狀仍持續間歇發生，數度補強抗癲癇及鎮定藥物後才於早上7時許暫歇。蘇醒後團團一直趴臥休息，身體虛弱，無法進食。

園方指，藥物無法控制團團病情，經研判生理指數後，園方認為病况已不可逆轉，昨早商討後，為減團團痛苦，作出讓團團在麻醉中沉睡的艱難決定，形容是下了對動物福祉最好決定。團團於下午1時48分心跳停止。

團團此前因癲癇接受檢查，發現疑似罹患惡性腦瘤。大陸大熊貓保護研究中心本月1日派兩名專家赴台探望，其後團團情况再轉差，17日、18日連續發生多次癲癇。就今次放棄治療團團無事先與陸方溝通，台北動物園發言人曹先紹稱，由於當時情况緊急，園方須在短時間內作出決定。園方也會對團團做病理解剖了解病因，若發現是遺傳性疾病，就能提前注意團團後代「圓寶」和「圓仔」的狀况。

台稱有助交流 陸指和平象徵

團團離世引發兩岸網民紛紛留言表達哀悼與追憶。台北市長柯文哲昨發文指，謝謝團團十多年陪着許多台灣人成長歡笑。國民黨台北市長候選人蔣萬安指出，團團是大家共同的回憶，牠的離開都讓大家感到非常不捨。民進黨台北市長候選人陳時中稱，對消息感到遺憾、很可惜。

儘管民進黨曾稱團團是「統戰的象徵」，不過陸委會昨表示，團團帶給許多台灣大小朋友歡樂及美好回憶，有助兩岸交流，並對於牠的不幸離世表達不捨；如果台北市政府及園方擬邀請陸方專家來台參加相關紀念活動，陸委會將提供必要協助。

大陸國台辦昨表示對團團病逝感到痛心和惋惜，稱14年前團團、圓圓赴台安家是兩岸關係和平發展的重要象徵，兩岸民心相通、良性互動，應該共同珍惜維護。當年促成大熊貓赴台的國民黨前主席連戰及台灣前總統馬英九也表達惋惜。