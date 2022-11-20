習晤巴育 促進灣區泰東走廊協同發展 籲加快中泰鐵路合作 遏電騙網賭跨境犯罪

習近平昨下午結束6天外訪行程，從曼谷飛返北京。今次是他2013年擔任國家主席以來首訪泰國，此行亦會見了泰王，並邀請王室訪華。

建更穩定繁榮「命運共同體」

同意推動高質量旅遊業復蘇

今年是中泰建立全面戰略合作伙伴關係十周年。新華社引述習近平昨日在會談中表示，中方高度重視發展中泰關係，願同泰方弘揚「中泰一家親」特殊情誼，構建更為穩定、更加繁榮、更可持續的中泰命運共同體。

巴育表示，今次是習近平擔任國家主席後首次來泰，意義重大。泰方願同中方加強高層往來，相互信任尊重。他並歡迎中國企業更多來泰投資。兩國領導人並共同見證簽署《中泰戰略性合作共同行動計劃（2022－2026）》、《中泰共同推進「一帶一路」建設的合作規劃》以及經貿投資、電子商務、科技創新領域合作文件。

會後發表的《中泰關於構建更為穩定、更加繁榮、更可持續命運共同體的聯合聲明》指出，雙方重申在涉及國家主權、統一和領土完整的重大原則問題上，進一步加強相互信任、理解和支持。泰方堅定奉行一個中國政策，承認台灣是中國不可分割的一部分，承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。泰方支持中國「一國兩制」方針。

同時，雙方致力於推進中老泰聯通發展構想，實現去年底通車的中老鐵路與泰國鐵路系統互聯互通。雙方重視促進中國粵港澳大灣區、長江三角洲與泰國「東部經濟走廊」協同發展，重點推動電動汽車等發展潛力大的產業合作。

雙方重申將攜手推進疫後經濟社會復蘇，減少全球經濟衰退和供應鏈斷裂的影響，擴大雙邊農產品等貿易規模，提升貿易便利化水平。雙方同意共同打擊毒品走私、網絡賭博、電訊詐騙等跨境犯罪。

採用中國鐵路標準的中泰鐵路是「一帶一路」旗艦工程之一，一期工程（252.3公里）2017年開工後，工程一再延宕，今年加速施工後，年底有望完成20%進度。至於泰國在東南沿海三府設立的經濟區「東部經濟走廊」，擬招商引資發展創新產業，促進經濟轉型升級。至於雙方强調的網賭、電騙，則是近年針對兩岸三地民眾的跨境罪案。

習伉儷晤泰王泰后 邀王室訪華

上周五（18日）晚，習近平偕夫人彭麗媛到曼谷大王宮，會見泰國國王哇集拉隆功和王后素提達。習表示中國正推進中國式現代化，歡迎國王和王室成員多來走走看看，又承諾中方願繼續支持泰國王室公益項目。哇集拉隆功表示他曾多次到訪中國，親身領略了中國的大好河山和發展進步，期待有機會再次訪華。