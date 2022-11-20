學者料版圖無大變化 不影響2024總統大選

鈕則勳：藍營六都「坐三望四」

范世平：民調未必準確反映選情

台灣俗稱「六都」是指台北、高雄、新北、台中、台南、桃園6個直轄市。台灣時事評論員、中國文化大學教授鈕則勳對本報表示，目前藍營選情總體佔優，在六都裏「坐三」（台北、新北和台中選情穩定），桃園則屬於「望四」，「總體情况可能和18年差不多」。他預計今年整體投票率為六成五到七成，「不算很高，且現任者選情都比較穩」，惟台北、桃園和新竹逢換屆年（現任縣市長已任兩届不得連任）相對屬「激戰區」，「選戰打起來才比較兇」。

鈕則勳認為，此前陳時中面臨「人設混亂」的問題，目前才找回疫情指揮官的形象設定，選情慢慢回穩，但要勝出有相當難度。「指揮官需要的沉着冷靜、抗壓力強，這些特質之前他為了追求年輕選票，都沒有表現出來。」此外，民進黨在市政部分政績不夠亮眼，之前出現桃園市長參選人林智堅論文抄襲退選、柬埔寨電騙案等，令民眾覺得危機處理能力不足、治安不好，這些都可能影響到綠營今次選舉。

台灣師範大學東亞學系教授范世平則認為，國民黨在台北的選情未必非常穩固，「從蔣萬安10日辭去立委職務『拼選舉』就可以看出」。加上目前民調仍多以電話訪問形式進行，未必準確反映不同年齡段選民數據，且台北作為泛藍大本營，部分綠營選民傾向不透露真實想法。「現在蔣萬安可能是民調的『天花板』，陳時中和黃珊珊則是『樓地板』。」而在台中、新北「因為是求連任，選戰愈冷清，愈符合藍營期待」。他也表示，從過往經驗來看，因議題和關注點的不同，地方選舉的結果並不會太影響兩年後的大選。

新竹成指標選區 民眾黨高虹安人氣高企

二人均指出，因網絡人氣高企的高虹安可望為民眾黨在新竹市拿下一席縣市長，該市成為本次選舉的一個重要指標性選區，其結果或影響國民黨及民眾黨的2024年大選佈局。還有脫離國民黨參選苗栗縣長的鍾東錦亦與柯文哲互動緊密，鈕則勳說，若高虹安加上鍾東錦，「對柯文哲競逐2024就會非常有利」。不過他也補充，民進黨候選人沈慧虹在新竹仍有相當競爭力。范世平亦指出，新竹作為半導體等高科技產業重鎮，對執政的民進黨具有重要戰略意義。此外，新竹是柯文哲家鄉，「能否拿下」對其是一個檢驗，「如果高虹安最後落選，也會給民眾黨一定打擊」。

學者也認為到總統大選時，執政黨在外交、防務等範疇比在野黨有優勢，2020年蔡英文勝選主因的「抗中保台」牌或仍能奏效。至於民進黨在地方選舉若大敗，會否引起黨內結構洗牌仍有待觀察。ETtoday民調顯示，目前呼聲最高的2024總統參選人分別是民進黨副總統賴清德、國民黨新北市長侯友宜、民眾黨台北市長柯文哲。

（九合一選舉‧前瞻）