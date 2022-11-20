居港台人冷對選戰：選民長大了 候選人沒有

稱民眾厭倦八卦人身攻擊式選戰

身在香港，李先生一直關注台灣消息，選舉是其中一部分，「有看到、聽到、曉得，但不會follow，今年的選情也特別冷清」。對這次選戰的冷感，一方面也因他覺得「選民已經長大了，政黨和候選人並沒有」。「這是一個地方性選舉，各縣市在地的一些建設、民生相關的（議題）才是最貼切」，但他看到候選人仍用老方法打選戰，「講一些和選舉無關的事，比如候選人參加過什麼樂隊、儀隊，甚至交往對象、學歷問題，這根本跟公共領域無關」。

「我覺得這個也是一個民主選舉的悲哀，到一定程度後沒有新花樣，變成只能夠『新瓶裝舊酒』、『老狗玩不出新把戲』，事實上選民已經很成熟了，他們能夠得到信息的管道太多，所以還在用很八卦的、人身（攻擊）的方式在打選戰，其實對選民起不了作用，民眾很厭倦」，「媒體也要負責，因為他們和政治人物bonding很深，思維和套路有時也是為了迎合或配合政治人物和政黨」。李先生說，家鄉親友也持類似態度，「可以預估今年的投票率會蠻低」。

在陸生活台人：投票是公民責任

高雄人林醫師在大陸江蘇蘇州經營診所，目前人在台灣，他表示今年選情比2018年「涼很多」，感覺就像不同陣營選民「各自歸隊」，但他周六會去投票：「投票是公民責任，選舉兩年一次，台灣人看選舉是日常。」在大陸生活20年，雖過了對政治熱血的年紀，他還是會留意相關資訊，「現在台灣電視上百分之六七十都是政論節目，無趣也還是會看一看」。他回憶稱以前選舉靠人情，候選人父母、親友會過來說「拜託你投××一票」，現在選民了解選情的渠道多了，不過好像又變成「誰曝光度高誰上任」，選舉新聞往往負面多於正面，「像台灣人說，政見『和紅綠燈一樣』，都是參考用的；願景都是『開支票』」。

（九合一選舉‧前瞻）