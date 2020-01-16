藍白夾擊勢危 綠營再打「抗中保台」牌 兩岸關係緊張 台前途成地選話題 大陸：民進黨把戲無新意

明報記者 劉曉宇

黃珊珊獲民眾黨加持 蔣萬安辭立委「破釜沉舟」

蔡英文屢為陳時中站台 標榜防疫領導成就

早在兩年前台灣擋下第一波新冠疫情之際，時任衛福部長、防疫指揮官陳時中「選不選」的話題就已風生水起。但民進黨按兵不動，直到今年7月持續數月的Omicron病毒全台大爆發稍緩之際，始徵召陳時中出馬，揭開台北「三腳督」選戰帷幕。

今年風平浪靜的選舉氛圍中，台北不算激烈的選戰已屬最熱鬧，12人登記參選破紀錄。「三腳督」另兩人，原屬親民黨的黃珊珊擔任台北副市長三年，亦曾做過6屆台北市議員，給民眾留下勤勉冷靜印象。脫黨登記參選後，黃珊珊得到民眾黨主席、台北市長柯文哲力捧。2019年她接任副市長亦是受柯邀請。而藍營少壯派蔣萬安有着精英背景和「蔣家血脈」加持，原本一路保持領先的「悠閒」步調，在陳時中加入選戰後也開始與黨部合作造勢、綿密走訪基層。選前16天，蔣萬安更宣布辭去立委職位，稱要「破釜沉舟」，帶領台北重新啟動。

首次參選的陳時中，初時戴着「指揮官」光環，但很快因競選經驗不足，在藍、白（民眾黨）攻勢下遇挫。從8月喊「公開透明」被質疑當初批准台產高端疫苗是黑箱操作，到9月「免治馬桶」政策影片、周玉蔻事件（支持陳的名嘴周玉蔻猛轟蔣萬安父親蔣孝嚴緋聞）惹爭議，至選前終找回狀態，力求保住綠營基本盤。綠營為拼台北不留餘力，民進黨主席、台灣總統蔡英文多次為陳時中競選活動站台，以防疫成就為旗，讚揚陳的領導能力，向支持者喊話「這是民進黨24年來最有機會贏得台北市長的一次」。

台灣規定，各級縣市長職務得以連任一次，在六都並非「換屆年」的四都，藍營新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，綠營高雄市長陳其邁和台南市長黃偉哲的連任不存在太多懸念。桃園選戰因民進黨籍原參選人林智堅「論文抄襲」引起關注，林的退選令綠營在桃園元氣大傷，而一路「佛系」的藍營候選人張善政則因此獲利，風波後民調保持領先。

學者：「反中」因素令地選失論政機會 加深選民「負面投票」

儘管學者和許多選民均認為，偏重地方事務的「九合一」並不會從根本上影響兩年後的大選。但8月美國眾議院議長佩洛西訪台，觸發解放軍大規模圍台軍演，並將常態化繞台巡航延續至今，兩岸關係持續緊張，讓台灣前途和路線再成選舉話題。

選前兩周，民進黨在台北凱達格蘭大道舉行造勢晚會，蔡英文呼籲民眾在「中共二十大後的第一場選舉」投出正確一票捍衛民主自由，「也許你說中央地方選舉不一樣，但2018年選舉（藍營大勝）讓中國以為可以對台灣予取予求，不到兩個月推出一國兩制」。

對於綠營拿出「抗中保台」拉票，國台辦發言人馬曉光16日說，民進黨慣於渲染「大陸威脅」，企圖通透煽動「反中仇中」民粹謀求政治私利。馬認為，民進黨當局的這套把戲在台灣會愈來愈沒有市場，愈來愈多台灣民眾已經認識到，「抗中」不僅不能「保台」，反而只會「害台」，只會把台灣進一步推向萬劫不復的深淵。

台灣東海大學政治系教授張峻豪指出，「反中」因素再現，令地方選舉失去討論政策的機會，也在一定程度上加深選民「負面投票」行為（選民投票給候選人A主要原因並非支持A，而是因反對候選人B）。而當同為負面投票的「罷免投票」成為選舉後的配角，九合一後各方會不會加強罷免案的戲份，同樣值得觀察。

「18歲公民權」案倘公投通過 年輕票源勢影響未來大選

此外，今年的選舉將與「18歲公民權」修憲案複決共同舉行，若複決通過，預料全台將增加約41萬名18歲至19歲的選舉人，年輕票源對未來大選亦將帶來影響。

（九合一選舉‧前瞻）

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