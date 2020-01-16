APEC峰會 習提構建亞太命運共同體4建議

明年辦「一帶一路」高峰論壇

據報道，習近平呼籲APEC成員，應尊重各國主權、領土完整，不干涉別國內政，尊重各國人民自主選擇的發展道路和社會制度，以及重視各國合理安全關切，通過對話協商以和平方式解決國家間的分歧和爭端。

他還透露，明年中方將考慮舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，為亞太和全球發展繁榮注入新動力，並表示要推進貿易和投資自由化便利化，穩步推進區域經濟一體化進程，早日建成高水平的亞太自由貿易區。

南海問題是區域熱點，習近平同日會見文萊蘇丹哈桑納爾時指出，中方願同文方及其他東盟國家一起，積極推進海上合作和「南海行為準則」磋商，將南海建設成和平之海、友誼之海、合作之海。

習近平前晚會見菲律賓總統小馬可斯時也敦促妥處南海分歧爭議，小馬可斯則回應稱，海上問題不能定義菲中關係，菲方將繼續堅持「一個中國」政策，也願同中方積極協商，探討推進海上油氣共同開發。

中星防長同意明年陸海聯合軍演

中國與東盟國家積極增進軍事交流，國防部長魏鳳和昨在西安分別會見到訪的新加坡國防部長黃永宏、印尼國防部長普拉博沃。中星防長雙方一致同意加快建成中星國防部熱線電話工作，同意於2023年舉行中星「合作」系列陸、海軍聯合演訓；普拉博沃也表示印尼願與中方加強聯演聯訓、軍艦互訪等務實合作。