北京聞風：中美難順風順水 未來磋商仍激烈 ／文：鍾鳴九

國務院發展研究中心對外經濟研究部副部長羅雨澤表示，目前多數國際組織對全球經濟前景預期悲觀，很大程度上是因為世界經濟增長受到新冠疫情、地緣政治、宏觀政策分化等帶來的不確定性影響，而這些問題需要各方尤其是主要經濟體合力應對。

在G20會議上，習近平強調，二十國集團成員都是世界和地區大國，應該體現大國擔當。他提出要推動更加包容、更加普惠、更有韌性的全球發展。在APEC會議上，習近平指出，亞太是我們安身立命之所，也是全球經濟增長動力之源。他提出建設和平穩定、共同富裕、清潔美麗、守望相助的亞太。

中國人民大學國際事務研究所所長王義桅認為，這體現了中國和平發展、合作共贏的外交理念，同時，也是對中共二十大精神一次很好的宣介，有利於各國正確理解中國的發展意圖。「發達國家和發展中國家都需要發展，中國要以自身的新發展帶來世界的新機遇。」

一次會議難扭大局 可起積極作用

中國國際問題研究院國際戰略研究所副所長張薇薇則認為，中國領導人在多邊場合再提全球發展倡議等，希望更多國家加入倡議中，體現了中國在全球治理中發揮更重要作用的意願，展現了大國擔當。

外交學院副院長高飛認為，「世界政治經濟格局不會因為一次會議就發生根本性的變化，但是對於彌合分歧、重塑團結，推動合作發展，肯定會起到一定的積極作用。」

外界注意到，習近平本周與多國領導人進行了密集的雙邊會晤。其中，中美兩國元首在各自完成國內重大政治議程後的首次互動最受關注。

2018年以來，中美關係被「脫鈎」、「新冷戰」陰霾所籠罩。張薇薇認為，這次會晤為未來中美關係發展注入了一劑穩定劑，也給未來全球發展與穩定注入了一份巨大信心。「只要中美不脫鈎、不斷鏈，可能全球化會以另外一種經過調整的方式繼續下去，對全球來說都應該是個好消息。」但她進一步表示，由於美國對華政策不會作大的變化，兩國關係不會從此順風順水，未來兩國外交、經貿團隊的磋商肯定還會很激烈。

文：鍾鳴九

（國情解構）