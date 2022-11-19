外媒：封關限制外交代價大 習外訪爭主動權

星學者：外國藉此評估中國關係變化

路透社認為，領導人因新冠疫情封關而缺席面對面外交，為中國帶來巨大代價，今次習近平外訪是為了在與美國的影響力競爭中取回主動權，反擊對方打壓科技發展，同時推動該國倡議並鞏固其作為「新興世界」領袖的地位。

新加坡國立大學政治學副教授莊嘉穎（Chong Ja Ian）指出，習近平先後到印尼和泰國分別出席G20和APEC峰會，給予各國評估與中國關係變化和現狀的珍貴機會。韓國梨花女子大學國際研究副教授伊斯利（Leif-Eric Easley）則形容習近平正發動「魅力攻勢」，儘管未必足以為棘手的經濟及安全問題帶來進展，但至少有助防止外交關係惡化。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江認為，美國拜登政府近期多次重申全球領導已對北京構成壓力，中國正「加倍努力」追回落後。他認為未來數年將可見中國致力於實行大國外交。

衛報：不代表京放棄「戰狼外交」

美國華盛頓智庫史汀生中心中國項目主任孫韻認為，習近平外訪可算成功，顯示世界接受了他再度連任。她又表示，在拜登和俄羅斯總統普京均缺席APEC會議下，該場合成為了習的「個人表演舞台」，突顯中國比美、俄更致力於築構亞太地區關係。

《衛報》綜合專家分析指出，習近平外訪顯示中國恢復正常對外聯繫，但這不代表北京將放棄「戰狼外交」。

（路透社/CNN/紐約時報/衛報）

（國情解構）