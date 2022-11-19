習近平密集元首外交 疫後破圍堵 晤拜登打頭陣 華與美日澳關係重啟

明報記者 劉曉宇

德總理來華屬「小試牛刀」 西方起漣漪

這次中國元首外訪，也是新冠疫情後，習近平跟近年關係不佳的西方多國領導人的首次會談。中國人民大學國際關係學院教授、歐盟研究中心主任王義桅昨日對本報表示，外訪具有重要意義，中國藉國際多邊舞台闡釋了二十大精神，是習近平「元首外交」鮮活的體現。「比如和拜登傳遞了解決台灣問題的一些思路，拜登（會後）說，『我看起來（中國）好像不是要軍事解決台灣問題』；又比如解釋『偉大鬥爭、國家安全、意識形態』是怎麼回事，他（習）強調『發展是第一要務』，用和平發展、合作共贏的理念（去闡釋），是顯示中國高水平開放的一個姿態。」

王義桅用兩句諺語形容今次習近平與西方國家領導人的會面，一是「擒賊先擒王」，和拜登先會面，為接下來和他國的會談奠定基礎，之前德國總理朔爾茨來華訪問也是「小試牛刀」，西方開始產生漣漪；二是「形勢比人強」，不管再如何炒作脫鈎斷供、新冷戰，最後還需講求利益。王義桅認為，中國市場這麽大，市場原則、經濟規律、經濟全球化不可逆轉。

中日達5共識 澳稱撐「一中」

這次中外互動中，除了美國，一直跟着美國圍堵中國的日本、澳洲領導人，也與習近平破冰會晤。中日還達成了5點共識，不僅强調中日關係的重要性沒有變，也不會變，要盡早舉行新一輪中日經濟高層對話，更提出開通防務部門海空聯絡機制直通電話，加強防務、涉海部門對話溝通的共識。這對於防止東海、台海發生兩軍不測事件十分重要。

至於澳洲總理阿爾巴內塞，見完習近平後，前日向記者表示CPTPP（全面與進步跨太平洋伙伴關係協定）是「被公認的國家」之間簽署的合作協議，台灣不屬於此類，強調澳洲兩黨都支持「一個中國」政策。引起國內輿論關注後，澳洲政府要出面澄清對於台灣加入CPTPP的立場未變，仍歡迎所有符合標準的經濟體加入。

「基本上所有國家都不願意在中美之間站隊，脅迫盟友對能力、手段、他國意願都是挑戰，很多國家事實上不可能跟中國真的鬧掰。」王義桅補充，經濟基礎決定上層建築，脫鈎斷供最大軟肋是政治決定，「以國家安全，意識形態為理由脫鈎成本極高。」

分析：英務實型大國 料再有機會見面

紛雜的國際時局牽動着會場，據稱一顆落在波蘭導彈妨礙了中英峰會。英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）因「行程問題」取消與習會面，中國外交部則未曾發布消息。「會面的取消有偶然性。」王義桅認為，這也反映出英國脫歐後面臨的一些矛盾——新首相難處理內部對華的不同聲音；對外，為彌補脫歐失去歐洲單一市場的損失，倚重和美國關係，在俄烏等問題上找不到準確方向，造成了自我孤立。「如果對會面早做安排，就不會被這個事攪黃；或者寒暄也好，寒暄都沒有看到，這就非常遺憾。」他另稱，英國是務實型西方大國，國內問題處理好以後，相信還會創造機會見面。

鏡頭下互動花絮 反映各國微妙關係

正式會面之餘，媒體鏡頭也記錄下一些領導人互動花絮，反映出外交場上國與國的微妙關係。習近平和加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）10分鐘的站立交談，雖非會談，但也被認為中加關係有望回暖，不料隔日習近平見杜魯多時指摘對方向媒體放料，「教育」他這樣做不合適，臨走還拋出「很天真」三字評語，片段在網上受到廣泛關注和討論。

台灣政治大學外交系副教授黃奎博對《聯合報》表示，中美競爭本質不變，現在再築起「護欄」，代表中國雖在美國之下，但綜合實力無法再被美壓制，因此兩國需尋求妥協。台灣成功大學政治系副教授蒙志成說，兩國是否真正合作還有賴繼續觀察，包括美國國務卿布林肯（Antony Blinken）明年初訪華、中美是否真的在氣候議題上合作、美國若繼續對華經濟脫鈎，中國是否接受。

雖然要着力重啓全球外交局面，但作為近鄰的東南亞，依然是中國重點外交方向。習近平在和印尼總統佐科會談前，二人通過視像下達印尼雅萬高鐵（雅加達至萬隆）試驗運行指令。萬隆是被載入中國外交史冊的地名，在1955年召開的萬隆會議上，周恩來提出「求同存異」打開了新中國的外交局面，促進了中國同亞非各國的團結合作，也成為萬隆會議「不結盟」的精神體現。

明年，當中國標準高速列車於「一帶一路」標誌工程的雅萬高鐵上疾馳之際，中國正力推的更環保版本「一帶一路」倡議會否得到更多國家垂青，以作為疫情後引領經濟復蘇引擎之一，值得外界期待和關注。

（國情解構）

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