台藍綠選前互爆黑材料

陳時中被指曾赴陸見官員

民進黨：不反對合法交流

民進黨立法院黨團幹事長羅致政昨回應稱，民進黨不反對兩岸正常合法的交流，反對的是傷害台灣利益甚至是徒具形式等交流。民進黨立委吳思瑤也表示，醫療和學術交流不分國界，呼籲國民黨不要大做文章，不要為了國民黨台北市長候選人蔣萬安的假矽谷經驗來轉移焦點。

《聯合報》報道，民進黨北市議員候選人趙怡翔日前指，蔣萬安曾協助大陸企業在美國借殼上市，其中涉及不當炒股操作，造成股民嚴重損失，痛批其「坑殺股民」的矽谷經驗非台北市民想看到的。

「黃金周」造勢行程出爐

另據《太報》報道，在選前最後「黃金周」，藍綠白三陣營都把握今明兩日，在各縣市舉辦多場造勢活動。民進黨訴求「為台灣挺身而出」，主戰場是今晚台中晚會、明天台北市遊行及晚間在桃園中壢的造勢晚會。陳時中昨晚在台北北投舉辦造勢晚會，民進黨主席、總統蔡英文為其站台時向支持者下達「軍令狀」，要讓陳時中在北投的得票率在50%以上。

據報道，國民黨從昨晚至明日在台中、新北、桃園、高雄共10縣市，舉行10多場大型造勢活動。至於下周五（25日）的「選前之夜」安排，國民黨在六都均舉辦造勢晚會，黨中央將強力動員，聚焦台北市選戰，屆時馬英九、郝龍斌等前任台北市長預計將同台。無黨籍台北市長候選人黃珊珊則於明日舉行造勢晚會，盼團結所有中間選民。