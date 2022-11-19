與海珠防疫員衝突 兩女遭摔地反綁 事件疑涉地域歧視 警指未戴口罩黃碼闖卡

廣州海珠警方昨日通報，稱事發海珠侖頭村，涉事兩名黑龍江女子王×、李×（均23歲）健康碼皆為黃碼，且10月30日以來未按要求做核酸檢測。事發時李×未佩戴口罩，二人不守防控規定，企圖強行進出村防疫管控卡口，辱罵工作人員、擾亂秩序，「後被工作人員和群眾約束控制」。警方已治安處罰兩人，涉事雙方達成諒解。

事主屢爆粗 質疑對方問「是否湖北人」

網上流傳的多段影片顯示，身穿牛仔褲灰色上衣的李×與防疫人員發生肢體衝突前，大聲質疑對方問她們「是不是湖北人」，是基於海珠區近期「湖北人鬧事」而搞地域歧視。爭執期間，李×多次爆粗口，拿水樽指向防疫人員，推開靠近的對方。其後，一名防疫人員突然發難，把王×摔倒在地制伏；李×也幾乎同時被兩名男子抓住反扣雙手。兩人被綑綁手腳後，分別躺臥和跪地，影片畫面傳到網絡上，被指是當街「示衆」。

疑似涉事女子之一的微博用戶「暴躁小羊口」昨發文回應並放出手部受傷相，指事發時她是外出去取外賣，因同行朋友口罩丟失而與相關人員發生衝突，透露「綁我們不是因為口罩，是為了不讓我們打110（報警電話）」。她稱「會聯繫律師起訴」。

網民熱議 有質疑濫用私刑有指女子「做騷」

事件在網絡掀起熱議。有網民質疑防疫人員涉嫌違法，稱做法如同「濫用私刑」，「你以為這是阿富汗呢」。前《環球時報》總編輯胡錫進在微博發文稱，相信這是個別事件，「但是個別這樣的事件也不該發生，最後女孩反綁雙手跪着的景象為現代社會不可接受，它破了底線」。自媒體「C科技」則稱，事件雙方都有責任，事因女子不帶口罩並各種辱駡工作人員，但對方也確實沒權把女子綁起來。亦有網民指摘兩女子「做騷」、「擺拍」，「廣東人說這個女人已經三次鬧事了」，「這要是在美國，是不是直接被擊斃了」。

廣州疫情記者會昨通報，前天該市新增9244宗本土病例，當中9008宗來自海珠區，高度集中在鳳陽街康鷺、南洲街大塘、華洲街龍潭，區域內疫情上升勢頭仍未出現拐點。

（新冠疫情）