石家莊鬆綁疫情反降67% 網民：沒人做核酸檢測

本報記者致電河北省疾控中心詢問新政實施以來核酸檢測數據，工作人員回覆要以石家莊疫情防控辦公布為準，疾控中心沒有相關資料提供。據了解，各地的核酸檢測人數屬於政府內部數據，不能向外透露。

石家莊市本輪疫情新增感染者數量，自11月10日開始大幅攀升，13日達到最高峰，當日報告新增544宗病例，同日市政府宣布優化調整疫情防控措施，之後3天新增感染者數量連續下降，11月16日的確診個案較13日下降67%。

逾28省調整防疫措施 多地停查核酸

自國務院11日出台優化防控二十條後，至前天（16日）有逾28個省份優化調整防疫措施，當中有多地叫停區域全民核酸檢測。《華夏時報》統計，上海市，海南三亞，吉林延吉、長白山，福建福州，安徽合肥等6地均已取消或暫不開展區域全員核酸檢測；河北石家莊、河南洛陽等地則宣布進入多數公共場所和乘坐公共交通工具不再查驗核酸陰性證明；山東取消了省外入魯、返魯人員「須持有48小時內核酸檢測陰性證明」的要求，僅要求實行「落地檢」和「5天3檢」。北京也已調整密接和入境人員隔離期限，不再甄別「密接的密接」，對在管「密接的密接」及時解除隔離，調整風險區等級和入境人員陽性判定標準。

（新冠疫情）