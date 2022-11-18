單日新增破2萬宗 國務院重申新措施不變

國家疾控局副局長沈洪兵昨在記者會上要求各地，常態化核酸檢測「既不能層層加碼，也不能隨意減碼」，表示如某地疫情僅有零星感染者，傳播鏈清晰，無社區傳播風險下，一般不按行政區域開展全民核酸檢測；當存擴散風險時，所在區可每日開展一次全員核酸，連續3次無社會面感染後，間隔3天再開展一次，仍無發現可停止。

「既不能層層加碼，也不能隨意減碼」

就公共場所查驗核酸證明，沈指跨區域流動人員憑48小時內核酸陰性證明，乘飛機、高鐵、列車、跨省長途客運汽車、跨省客運船舶等，抵目的地後要隨屬地「落地檢」，入住賓館酒店和進入旅遊景區需查驗健康碼和72小時內核酸檢測陰性證明。3歲以下嬰幼兒等特殊人群可免予查驗核酸檢測陰性證明。沈稱，出現聚集性疫情時，只有密接人員才會集中隔離，批評個別地方將「密接的密接」（次密接）直接判定為密接，强調進行提級管控是無必要。

此外，針對會否放開復必泰疫苗供民衆選擇接種，沈稱需綜合考慮安全性、有效性、可及性及可負擔性等，指目前相關部門正制定加快推進疫苗接種的方案，方案確定後會及時發布。

（綜合報道）

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