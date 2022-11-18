海珠續封控 10萬人異地隔離 已封近兩周 曾惹外地人連串示威

廣州增8761例 擬設24.6萬牀位

《南方都市報》報道，廣州市衛健委副主任張屹昨在疫情記者會通報，前一天新增8761宗本土病例中，16人來自社會面發現。其中，海珠區新增8582宗，92.6%新增感染者集中在鳳陽街、南洲街、華洲街區域。

張屹透露，截至16日，全市留院治療的新冠確診患者6006人，有一名62歲男性患者近日診斷為重型病例，他本身有重度高血壓、冠心病、腦梗塞後遺症。另一名82歲女患者近日病情加重，診斷為危重型病例，她有冠心病、胸廓畸形、慢性支氣管炎，長期臥牀。

廣州疾控中心黨委書記張周斌在會上表示，海珠區的疫情傳播力在下降，但由於海珠區感染者基數較大，新增感染者的數量也會很多。目前需要加強核酸檢測、增加隔離資源，盡快轉運。他說，希望海珠區的市民，能繼續堅持居家隔離，並積極配合核酸檢測。

海珠區副區長張永良稱，該區社區傳播風險尚未完全阻斷，經綜合研判，海珠區發佈了《延續強化疫情防控措施的通告》，將實施時間延續至19日午夜12時。此前，海珠封控區域原定於昨凌晨零時解封。這是自5日零時該區實施全域管控以來，第4度延長強化社會面管控。

同時，組織開展「敲門」、「掃樓」行動，對居住在重點片區的高風險人群，繼續採取單人單管方式上門採樣，更快速地找到陽性感染者。截至昨下午4時，全區已累計核酸採樣161萬人次。截至昨午12時，海珠區累計轉運密接人員9.53萬人；而感染者根據身體情況，分別轉運至定點醫院、方艙醫院和國際健康驛站。

荔灣區增4高風險區 中小幼園停面授

另外，廣州荔灣區昨再增4處高風險區，該區亦延續自9日開始的加強社會面管理，嚴格控制人員流動，中小學、幼稚園暫停返校及線下教學，惟取消了此前通告中倡導居家辦公內容，除高風險區域、臨時管控區域外，其餘範圍內居民原則上可恢復通勤。另外，廣州番禺區昨起展開全民核酸檢測。越秀區礦泉街也出現明顯的聚集性疫情。

（新冠疫情）