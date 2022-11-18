英憂損國安 令中企售86%晶片商股份

由於宣布時機正值二十國集團峰會期間的中英領導人會晤告吹當天，引起外界額外關注。法新社報道，夏博思在指令中說，中方控制公司存在着與技術和知識有關的風險，「可能會損害英國的能力」。

涉事中企無法接受 擬追溯審查

中國手機製造商聞泰科技（Wingtech）旗下的荷蘭公司安世半導體最初擁有英國最大的晶片製造商NWF的14%股權，2021年7月持股比例提高到100%。英國《國家安全和投資法》在今年1月生效後，當局宣布審查該項收購案。

安世半導體表示，無法接受國安疑慮的說法，且之前兩次安全審查都未發現足以中止收購的國安理由，將行使法定權力追溯審查本次收購。聞泰科技昨亦發公告，證實安世半導體接到英國商業、能源及工業策略部正式通知，要求在一定的時間內按相應流程至少剝離NWF 86%的股權；經評估，事件對公司影響較小，其目前產能貢獻對公司生產經營亦不構成重大影響。