雅萬高鐵試運成功 中印尼元首共見證

印尼「海洋支點」理念契合「一帶一路」

雅萬高鐵是印尼和東南亞第一條高鐵，採用中國高鐵技術和標準，通車後雅加達和萬隆間的旅行時間將由現在3個多小時縮短至40分鐘。中印尼《聯合聲明》指出，中國和印尼共建中印尼命運共同體，打造發展中大國相互尊重、互利共贏的典範，共同發展的樣板，公平正義的表率，南南合作的先鋒。兩國元首共同見證雅萬高鐵試驗運行，高度肯定雙方對接「一帶一路」倡議和「全球海洋支點」構想，推動雅萬高鐵這一基礎設施旗艦項目取得積極進展。

「全球海洋支點」是佐科當選印尼總統後的戰略設想。佐科要將印尼建設成全球海洋強國，推行以復興海洋文化、保護和經營海洋資源、建設海上基礎設施、活躍海上外交和提升海上防御能力為主要內容的「全球海洋支點」戰略。其戰略理念和中國提出的建設「21世紀海上絲綢之路」倡議高度契合。

泰媒：中泰鐵路開工5年 完成15%

至於中國投資泰國鐵路的合作項目中泰鐵路，也採用中國標準設計建造，是泰國首條標準軌高速鐵路，穿越老撾（中老鐵路去年底開通），連接雲南昆明和泰國曼谷，惟工程進展緩慢，泰媒稱開工5年僅完成15%。