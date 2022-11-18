習：亞太不是誰的後花園 不應成大國角鬥場

習近平指出，世界又一次站到十字路口。世界向何處去？亞太怎麼辦？「我們必須給出答案」。他强調，要走和平發展之路、包容之路、和衷共濟之路，擺脫了冷戰陰霾，亞太地區特別是中小經濟體步入奔向現代化的快車道，「亞太奇蹟」才應運而生；阻滯甚至拆解亞太地區長期形成的產業鏈供應鏈，只會使亞太經濟合作走入「死胡同」。

擺脫冷戰陰霾 才生「亞太奇蹟」

就構建亞太命運共同體，習近平提出六點倡議，呼籲築牢和平發展的根基，堅持以人民為中心的理念，打造更高水平的開放格局，實現更高層次的互聯互通，打造穩定暢通的產業鏈供應鏈，推進經濟優化升級。

習面斥杜魯多 外交部：不應視指摘

另據路透社報道，習近平前日與加拿大總理杜魯多在G20峰會場邊交流時，指摘對方把兩人談話內容外泄，中國外交部發言人毛寧昨回應稱，那不應被解讀為批評或指摘任何人。

毛寧說，中國從未干預過他國內政，中加關係近年來面對困難，責任不在中方。中方願在平等的基礎上坦誠交流，希望加拿大採取行動，為改善中加關係創造條件。