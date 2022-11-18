中日峰會 習：不接受干涉內政 岸田關切釣魚島台海 應邀協調日外相訪華

習近平結束二十國集團峰會行程後，昨早和夫人彭麗媛乘坐專機離開印尼峇里島，下午抵達曼谷出席亞太經合組織（APEC）第二十九次領導人非正式會議，並對泰國進行訪問。新華社報道，泰國總理巴育夫婦、副總理兼外長敦夫婦，以及稍早抵達的香港行政長官李家超到機場迎接習近平伉儷。

昨晚8時46分，習近平和岸田文雄舉行會談，是兩國領導人時隔約3年再次面對面會晤，會談時長約45分鐘。央視報道，習近平指出中日關係的重要性沒有變，也不會變；中方願同日方一道，從戰略高度把握好兩國關係大方向，建構契合新時代要求的中日關係。

習近平說，雙方應該以誠相待、以信相交，將「互為合作伙伴、互不構成威脅」的政治共識體現到政策中去。中國不干涉別國內政，也不接受任何人以任何藉口干涉中國內政。中日兩國社會制度和國情不同，雙方應該相互尊重，增信釋疑。在海洋和領土爭端問題上，要恪守已經達成的原則共識，拿出政治智慧和擔當妥善管控分歧。

習：拿出智慧 管控海洋和領土爭端

習近平指出，兩國經濟相互依存度很高，要實現更高水平優勢互補和互利共贏。兩國應該着眼各自長遠利益和地區共同利益，堅持戰略自主、睦鄰善鄰，抵制衝突對抗，踐行真正的多邊主義。雙方一致同意，保持高層交往和對話溝通，增進政治互信，推進務實合作，擴大人文交流，加強國際地區事務協調合作，共同致力於建構契合新時代要求的穩定和建設性的中日關係。

岸田：會晤坦誠 中日關係良好開端

綜合日本放送協會（NHK）、朝日新聞等日媒報道，岸田首相在會後向傳媒形容會晤是坦誠而深入，對推進構建具有建設性且穩定的中日關係而言，是良好的開端。岸田同時表示，已就包括沖繩縣尖閣列島（即釣魚台群島）在內的東海局勢，以及中國發射彈道導彈落在日本專屬經濟區（中方不承認該專屬經濟區）等軍事活動，對中方表示嚴重關切。此外，岸田還強調台海和平與穩定的重要性，並強調雙方就安全保障領域加強溝通一事達成共識。關於俄烏戰爭及北韓核武議題，岸田再次呼籲中國採取負責任的行動維護國際社會的和平與安全，敦促中國能在聯合國安理會發揮作用。

習續場邊外交 與星暢通人員往來

習近平在曼谷出席APEC峰會期間繼續進行場邊外交。他昨還會見新加坡總理李顯龍，強調中方願同星方密切高層交往，努力暢通兩國人員往來；共同維護地區團結合作，反對集團政治，抵制陣營對抗，堅決反對搞「脫鉤斷鏈」、「小院高牆」。李顯龍表示中國崛起不可阻擋，一個強大、友好的中國，將為地區和世界帶來積極影響。

另外，新西蘭總理阿德恩今日（18日）將與習近平會面，討論雙方的分歧以及共同利益，可能談及俄烏戰爭、台灣、新疆等議題，以及對於中國和南太島國進行軍事合作的擔憂。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676