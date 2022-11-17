中疾控：推「5+3」 因密接感染者5天內「轉陽」94.5%

居家3天兜住後續風險

針對減少隔離期的傳播風險，王麗萍說，根據在31個省份的試點評估研究發現，因密切接觸而感染的陽性病患，在暴露以後5天內「轉陽」的有94.5%，到7天的時候「轉陽」比例達到近99%，數據顯示潛伏期短。她稱，集中隔離5天還是有一定的風險，所以用3天的居家隔離兜住後續風險。

中風險區陽性概率十萬分之三

至於取消中風險地區的判定，王麗萍解釋，中風險區的界定概念，是指感染者在這些地方活動過一定的時間，惟個別地方政府對中風險區劃得非常不精準、非常大。中疾控評估發現整個中風險區出現陽性的可能性是十萬分之三，跟次密接的陽性概率基本持平，風險極低，大範圍管控區域和人員也耗費極大資源和人力。

2022上海國際生物醫藥產業周14日在上海開幕，久未露面的復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏在圓桌討論中表示，最近隨着中國防疫「二十條」的發布，很多人對未來中國走出疫情有更多的期待，「我們內心非常清楚，最終走出疫情看的肯定是科技」。

張文宏：走出疫情最終看科技

內地前天（15日）新增19609宗本土新冠病例，另有450宗既有無症狀感染者轉確診病例。