《臨牀指南》降標準 高血壓患者增3億翻倍 衛健委：機構自行發布 非診症指標

澎湃新聞報道，首都醫科大學附屬北京安貞醫院教授趙冬介紹，血壓水平在130～139mmHg或80～89mmHg的人群多為中青年，《指南》下調診斷標準，體現防線前移、加強初始預防的理念，否則將錯過減少高血壓導致的心血管疾病和其他疾病危害的關鍵時機。

上海高血壓研究所長王繼光則向「第一財經」表示，高血壓診斷標準下調不僅不適合中國的國情，反而可能會對血壓非高危者造成嚴重的健康危害。

醫師：《指南》未影響臨牀標準

高血壓臨牀治療方面，河北某醫院內科主任醫師對本報記者表示，《指南》並未對臨牀醫學造成影響，臨牀標準沒有發生變化。在實際診療過程中，130-139mmHg/80-89mmHg未有併發症人群診療方案，一貫以鼓勵改變飲食習慣和生活習慣，行為干預為主；有腎病、糖尿病等系列併發症人群血壓需要控制在130/80mmHg以下的，則需要輔以藥物治療。

中新經緯指出，5年前，美國心臟協會科學科學年會發布的2017 AHA/ACC 高血壓指南，將高血壓的診斷從140/90mmHg下調至130/80mmHg。美國高血壓患病人數由0.72億上升至1.03億，引起了很大的社會與學界爭議。而此後除美國外的主流診斷標準仍採用140/90mmHg的指標。

根據今年6月發布的《中國心血管健康與疾病報告2021》數據顯示，中國2019年符合140/90mmHg標準下的高血壓患者人數約為2.45億。澎湃新聞引述中國醫科大學附屬第一醫院心血管內科主任孫英賢團隊預測，標準改動後，中國高血壓患病人數將超過6億。

面對各界爭議，國家衛健委稱，國家對於高血壓等疾病診斷標準的制發有規範程序要求。《指南》由專業機構、行業學協會、個人等自行發布，是專家的研究成果，不作為國家疾病診斷標準。

明報記者