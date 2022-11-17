馬英九：九二共識屆滿30年仍有效 國台辦：兩岸關係和平定海神針

馬英九透過facebook表示，1992年11月16日，大陸海協會以傳真信函回覆台灣海基會提出的建議（兩岸均堅持一個中國原則，但認知各有不同，雙方同意以口頭聲明的方式各自表達），稱「充分尊重並接受」，雙方乃達成共識，這就是後來被稱為「九二共識」達成的經過。

馬英九稱，李登輝以及他執政的8年，兩岸憑藉着「九二共識」達成了「辜汪會談」、三通直航、簽署包括ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）在內的23項協議，以及「馬習會」等和平、穩定、繁榮的重大成果。

馬英九：蔡英文既接受ECFA

為何不接受「九二共識」

馬英九認為蔡英文迄今仍然接受的ECFA，就是「九二共識」的產物；蔡英文既然可以接受ECFA，為何不能接受李登輝任內兩岸達成的「九二共識」，台灣的安全、百姓的福祉，就在蔡的一念之間。

國台辦：「九二」示求同存異政治智慧

中新社報道，國台辦發言人馬曉光昨亦表示，「九二共識」是兩岸關係和平發展的政治基礎，是推動兩岸關係和平發展的定海神針。30年來兩岸關係發展事實反覆證明，堅持「九二共識」、反對台獨的共同政治基礎，兩岸關係才能和平穩定發展，兩岸同胞才能受益，台海和平穩定才有保障。