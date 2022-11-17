英揆談華 「頭號威脅」變「體制挑戰」

辛偉誠對華是否軟化引關注

新說法讓外界關注是否代表辛偉誠對華立場出現軟化。「政客」（Politico）新聞網站報道，辛偉誠稱中國為「體制挑戰」後，立即再補充道，中國「無疑是對我們經濟安全的最大國家級威脅」。辛偉誠又强調，對華看法跟包括美國的盟友立場類近，稱希望與中國國家主席習近平會面。

英將一如既往就港疆人權問題發聲

英國首相府最初發布會晤聲明時，稱辛偉誠將提出，英中維持坦誠和具建設性關係的重要性，促請中國負責任地利用其國際地位化解地緣政治緊張局面，英方亦將一如既往就香港及新疆人權問題發聲。而解決全球挑戰不能缺少中國參與。

最終，辛偉誠與習近平未能會晤「破局」，而中英兩國領袖面對面會談要追溯到2018年2月時任英國首相文翠珊（Theresa May）來華訪問。之後兩國關係急凍，文翠珊繼任者約翰遜（Boris Johnson）曾於去年3月與習通過電話。