杜魯多放料交談內容 習近平面斥「不合適」

中方並未公布兩場簡短對話的相關消息，前日現場圖片顯示，兩人身處一個擁擠的房間，習近平並未戴口罩，雙方翻譯人員陪同。而昨日一段近距離拍攝的短片可見，習近平對杜魯多雖然展示了笑容，但以不滿語氣表示，「（你）把我們聊天的內容告訴報紙了，這不合適啊。而且我們也不是那樣進行（交流）的。」

杜魯多冀會談 習連稱創造條件打斷離開

杜魯多回應稱相信自由、公開和坦誠的對話，也將繼續尋求建設性的合作，但有些事情會存在分歧。習近平表示，「如果有誠心，咱們就應互相尊重的態度來進行很好的溝通。否則這個結果就不好說了。」杜魯多希望能有雙邊會談，習近平連說「創造條件，創造條件」打斷，並伸手與對方握手後離開。

杜魯多前日向習近平談及他關切中國在加拿大的「干預活動」，包括可能介入加拿大選舉的「重大疑慮」，另談及俄烏局勢和朝鮮議題，並提到12月在蒙特利爾舉行的「保護自然和應對氣候變化」峰會的重要性。中加之間因華為高管孟晚舟在加拿大被捕而惡化，這是兩國關係凍結近四年來，雙方領導人首次碰面交談。