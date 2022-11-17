辛偉誠「行程問題」取消晤習近平 英媒：波蘭導彈事件 需與西方領袖緊急商討

辛偉誠與習近平前天起在印尼峇里島參加二十國集團（G20）領導人會議。英國政府曾於前晚宣布，英中兩國元首翌日舉行面對面雙邊會談。若此次會晤實現，辛偉誠便是自2018年2月以來，首位與習近平會晤的英國首相。

中方事前沒宣布會面消息

不過，英方昨日突然宣布取消會晤。據路透社報道，唐寧街昨下午宣布，指基於「行程安排」原因，英中領導人原定的會晤行程已被取消。而在唐寧街宣布該消息前，英國《衛報》政治副主編埃爾戈特（Jessica Elgot）當日也在Twitter發文稱：「辛偉誠與習近平今天下午的雙邊會談被取消了，據說是因為今天上午舉行有關波蘭受導彈攻擊的緊急會議後，在時間安排上有壓力。」埃爾戈特還稱，此次會晤行程的取消，將給有意重啟英中關係的辛偉誠帶來打擊。據了解中方由始至終並未宣布中英領導會晤消息。

外交部：盼中英相向而行

在北京，外交部發言人毛寧就事件回應稱，「我目前沒有可以提供的消息」，又表示中方致力於同英方在相互尊重、平等互利基礎上，推動中英關係健康穩定發展，希望英方同中方相向而行。對於有導彈落入波蘭境內，毛寧呼籲所有相關方保持冷靜克制，避免局勢升級，指烏克蘭問題和平解決危機是當務之急。

習近平在G20峰會期間已會晤多國領袖，不但與美國總統拜登舉行了長達3小時的會談，還與法國、澳洲、荷蘭、西班牙、韓國、南非、塞內加爾、阿根廷等多名外國領導人，以及聯合國秘書長古特雷斯會晤。在前晚的G20峰會晚宴，習與莫迪握手逾5秒，並進行短暫交流。

《環球時報》前總編輯胡錫進昨在微博發文，稱本次G20峰會同時成了中國元首外交和大國外交的舞台，西方在美國的拉攏督促下這兩年不斷對中國板起面孔，但是面對來參加G20峰會的中國領導人，西方就像是突然「散架」了，它們的領導人與中國元首會晤的願望顯得尤其急切。

胡錫進說，G20峰會讓世人充分看出，中國正在走近世界舞台的中央，散發出擋不住的吸引力。他形容，日本首相岸田文雄也爭取擠入了習主席雙邊會晤的繁忙日程，雙方會見被安排到亞太經合組織（APEC）峰會期間。

APEC期間 習將首晤岸田文雄

中國外交部發言人毛寧昨證實，在APEC峰會期間，習近平將同岸田文雄舉行雙邊會晤，「這是兩國領導人首次正式會晤，具有重要意義」，雙方屆時將就中日關係和共同關心的國際地區問題交換意見。

岸田文雄昨就將於17日舉行的日中首腦會談指出「將在要求採取負責任行動的同時，在應該合作之處展開合作。將建構具有建設性的穩定的關係」，表態希望啟動邁向關係穩定化的對話。

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