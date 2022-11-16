石家莊傳「白肺」 連花清瘟賣斷市

據紅星新聞消息，網上流傳的微信截圖顯示「石家莊查出有白肺了」、「我髮小（由細玩到大的好友）在市二院上班，他說好多拍片出來肺都是白的」，「初步猜測可能是新冠變異」，「國家疾控中心的專家正在趕往石家莊」。有關信息截至15日中午，微博閱讀達40萬次。

雖然石家莊市第二醫院即時辟謠，稱「石家莊查出白肺」是謠言，警方亦已介入。但疑受連串傳言影響，石家莊民眾前晚開始搶購連花清瘟膠囊。極目新聞報道，該市多家藥房昨晨均表示連花清瘟已斷貨，「現在是有多少賣多少」，連帶其他感冒類藥品銷售量最近兩日也大幅上漲。

免費核酸採樣站重開

石家莊前日起取消常態化核酸採樣站，除重點場所外不再查驗72小時核酸證明。引起恐慌後，該市疫情防控指揮部昨緊急通知，要求迅速重開核酸採樣站，城區即日起各區每日開放至少30個採樣站。

《人民日報》前日發表署名「仲音」評論文章，因整篇沒提「動態清零」引起外界揣測。該報昨再發表「仲音」另一篇文章，題為<堅定不移貫徹「動態清零」總方針>，強調防疫「二十條措施」非「躺平」。