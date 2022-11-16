穗海珠民工反封控 警水炮驅散拘多人

廣州海珠區鳳和、鷺江、康樂一帶城中村居住約10萬人，主要為湖北籍居民，他們多為附近中大布匹市場商圈從業人員，海珠本輪疫情爆發後，該片區一直被封控，已有逾3萬人被轉運別處隔離。

城中村整改促返鄉 鄂人感被歧視

據當地居民表示，鳳和經濟聯合社近日通知要「整改治理」城中村，要求居民憑醫學證明返鄉、投靠親友，待整治完畢後再返村，引起當地外來人士不滿。前日凌晨，康樂村數十名在外地解除隔離的居民無法進村，只能露宿街頭；當天下午，廣東省湖北商會內部通知海珠區封控範圍內的湖北籍工人可免費乘坐大巴或高鐵返鄉。

連串事件令湖北籍居民感到被歧視，前晚在大塘村、康樂村等城中村聚集。現場短片顯示有人打砸、衝擊防疫關卡，用物品擲向防疫人員，甚至合力推翻警車。大批警察隨後到場對峙，現場談判官員否認「警察打人」。警方最後動用高壓水炮驅散，多名示威者被捕，其間有人遭暴力制服。

家住鷺江的廣州市民湯小姐對本報表示，之前一直有零星衝突，前晚事發區域在大塘村附近，她並未目睹；但昨日上午，「我們這邊整條街都是特警車」。她又說「有一點害怕」，不過昨日已見到鷺江村住戶排隊等候分批轉移。

廣州前日新增5124宗本土新冠病例，94.8%來自海珠區，該市已啓用6個方艙醫院共2萬多張牀位。