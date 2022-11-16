鮑彤出殯 京「防疫」阻拜祭 20好友被禁弔唁 舊下屬輓聯「終獲自由」

明報記者 王聖辰

鮑彤遺體告別式在八寶山殯儀館普通告別廳「梅廳」舉行，過程約1小時。八寶山革命公墓大門外，沿路有多名制服警巡查，4個入口各有數名警員站崗。基於防疫，進入公墓須提前預約，穿防護服人員查驗來訪者預約憑證和健康碼。殯儀館範圍也有約20名疑似便衣公安，不少人穿着鮮艷衣服，「觀察」來送別鮑彤人員。

趙紫陽胡耀邦李銳子女獻花

儀式開始時，鮑家親友每10人一批，分批引導入廳瞻仰遺體、鞠躬獻花和慰問家屬等，現場不時傳出哭聲。廳內佈置簡約，有別一般大遺像和輓聯橫批，牆壁大屏幕上滾動播放鮑彤生前與親朋合照，包括已故諾貝爾和平獎得主劉曉波等人士。廳內擺放數十個花圈，從輓聯可見，有趙紫陽之女王雁南、中共前總書記胡耀邦之子胡德華、中共元老李銳之女李南央等「紅二代」的名字，另有部分輓聯落款僅是單名甚至「某先生/女士」，有輓聯寫「老領導終獲自由」，「錚錚鐵骨人間傑，良心道義永不滅」等字句。

內地傳媒人葉兵昨在Twitter發文，指多名鮑彤好友，包括內地獨立記者高瑜和法律人士浦志強、莫少平、尚寶軍等「敏感人物」被當局禁出席儀式。有了解內情者向本報透露，前天公安國保曾前往莫少平的律師樓，以疫情為由要他勿出席；12日亦有幾名派出所警員到尚寶軍住所登門阻攔，理由同樣是防疫。經多次交涉，莫尚二人獲准獻花藍，但只准在輓聯落款「少平」「寶軍」。胡德華亦向本報稱昨無法前往現場悼念，因所住小區防疫封控。高瑜、浦志強電話無法接通。

與警屢交涉 律師得書輓聯落款

鮑彤之子鮑樸向本報稱，告別儀式過程「還算順利」，「很多朋友都有到場」，但「聽說有些人沒有進來」。他稱，家屬近日就擬定儀式出席名單一事「花費大量時間」與當局交涉。當局曾以防疫為由，只准最多30人到場，且對約20名鮑彤生前好友「明令禁止出席」，這些人多是鮑家擬定的「第一批邀請名單成員」，且「都是父親最近20年身邊關係親近的好友」。目前家屬正商議安葬事宜，鮑彤將與父母和亡妻4人合穴葬於鳳凰山陵園。