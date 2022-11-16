晤馬克龍 習籲推歐盟獨立外交

新華社引述馬克龍稱，法方秉持獨立外交，反對陣營對抗；希望與中方於經貿、航空、民用核能等領域加強合作，積極促進歐中對話合作。

馬克龍：偕華克服俄烏戰事影響

針對烏克蘭局勢，習近平重申中方主張俄烏停火、止戰、和談。馬克龍在Twitter稱，此次衝突造成的影響已超越歐洲邊境，通過法中兩國之間的密切協調，「我們將克服這些影響」。馬克龍還呼籲習近平向俄羅斯總統普京傳達信息，以避免局勢升級並重返談判桌。

習近平昨進行多場二十國集團峰會場邊外交。他會晤澳洲總理阿爾巴內塞時指出，中澳關係過去幾年遇到困難，「這是我們不願看到的」，兩國應該改善、維護、發展關係，首先應正確看待彼此差異和分歧。

疫下首會澳揆 「重視澳改善關係意願」

這是中澳關係惡化、疫情爆發以來兩國領導人首次會晤。習近平說，中澳之間從來沒有根本利害衝突，中方重視澳方近期表現的改善和發展兩國關係的意願；雙方應該總結經驗教訓，探討如何推動兩國關係重回正確軌道並可持續地向前發展，並希望澳方為中企赴澳投資經營提供良好營商環境。阿爾巴內塞表示，澳方願通過建設性、坦誠對話溝通縮小分歧，推動澳中關係穩定發展。

當天，習近平亦同時會見了韓國總統尹錫悅、塞內加爾總統薩勒、荷蘭首相呂特、南非總統拉馬福薩、阿根廷總統費爾南德斯等人。習對尹錫悅說，雙方應該加強戰略溝通，增進政治互信，實現兩國共同發展繁榮，並反對將經濟合作政治化、泛安全化。

（習拜會）