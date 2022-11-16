習警告美勿令台局勢不可收拾 王毅：歡迎布林肯訪華 跟進會上共識

「習拜會」後，白宮發表聲明指出，布林肯將造訪中國，跟進兩國元首會晤後續工作。法新社引述一名美國國務院高級官員稱，中美兩國正致力「安排一場訪問，暫定於明年初」。若成行，布林肯將是自2018年6月短暫訪華的前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）後，事隔四年訪華的美國政府最高層官員。

指達「劃紅線避衝突」 將續商經濟協調

據新華社報道，王毅會後召開記者會進一步介紹兩國元首對話內容。他指出，會晤達到了深入溝通、明確意圖、劃清紅線、防止衝突、指明方向、探討合作的預期目的。習近平和拜登同意保持恆常聯繫，同時責成兩國外交安全團隊持續展開戰略溝通，跟進他們討論的重大問題，落實會上達成的共識。中方對於布林肯訪華表示歡迎，兩國財金、經貿團隊也將圍繞宏觀經濟政策、中美經貿關係等問題進行溝通與協調。

稱中美新起點 免關係「脫軌失控」

王毅指出，兩名元首今次會晤既是兩國交往的延續，也預示中美關係新起點。首先是表明防止中美關係「脫軌失控」的方向，找到兩國相處之道；二是確定共同探討確立中美關係指導原則的框架，或稱戰略性框架；三是開始落實兩國元首重要共識，管控及穩定中美關係。

習：堅持和平統一 促美抑台獨言行

關於台灣議題，王毅表示，此次中美需討論該議題是因為美國干涉中國內政，中方清楚要求停止干涉中國內政，尊重中國的主權和領土完整。

習近平向拜登宣稱，中方將堅持「和平統一、一國兩制」的基本方針，以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。倘若出現《反分裂國家法》規定的三種嚴重情况（造成分裂事實、發生將導致分裂的重大事變、和平統一可能性完全喪失），中方必將依法行事；如欲維護台海和平穩定，就應當堅決反對和遏止台獨。

「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是美國不能也不應逾越的紅線」，王毅引述習近平說辭指，中方要求美方恪守「一個中國」政策及中美三個聯合公報規定，停止虛化掏空「一個中國」政策，約束制止台獨分裂言行，「不要讓局勢發展到不可收拾的地步」。

台灣陸委會昨在官網發聲明回應，稱「兩岸互不隸屬是客觀現狀與事實；捍衛國家主權與民主自由的『四個堅持』是台灣共識與核心利益之所在，是不能逾越的底線，更不容侵犯破壞」。

明報記者

（習拜會）

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