台再放寬防疫措施 下月許每周20萬人入境

確診者隔離縮至5天

中央社報道，疫情趨緩，島內各界關注口罩令放寬進度，第一階段戶外場所口罩令放寬預計於本月底前推行；第二階段初擬規定須於表列清單處場戴口罩，如醫療與長期照護場所、密閉大眾交通工具，其他地點則不強制。

王必勝昨日在記者會上公布，當局將調整入境總量上限從單周15萬人增加到20萬人，於12月1日施行。王必勝表示，衡量各國及台灣邊境已穩健開放，加之聖誕假期及農曆新年將至，預計屆時出入境需求將會更高，因此決定調升每周入境人數總量。

台灣疫情連續5周趨緩，疫情指揮中心預計未來一周降幅仍會超過10%。指揮中心指出，10月13日調升入境總量為每周15萬人次、取消入境居家檢疫、實施0+7等措施，出入境人數都明顯增長，本周入境人數為9.2萬人次，較前一周增加12%，出境人數為7.8萬人次，較前一周增加13%。

（新冠疫情）