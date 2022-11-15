石家莊撤全民強檢停掃碼 促復工復課 「履防疫二十條非躺平」

綜合報道

當局稱將針對重點人士場所

石家莊市政府網站13日發布《致全體市民的一封信》，信中寫道：「市委、市政府全面對標對表（對照標準落實到位）、嚴格執行中央進一步優化防控工作的二十條措施，凡是不一致的全面整改到位。」當局稱，如有市民反映，部分地方和部門「一刀切」、「層層加碼」、「一封了之」等任意延長封控時限、擴大封控範圍、任意加碼封控措施，將「嚴肅查處」。

網上則傳出「裕華區網格群」昨晨會議通知，提到即日起必須開放所有公共場所、不再查核核酸陰性證明、不再掃場所碼；小區門口也不再查核核酸陰性、不掃場所碼；即日起，國務院聯防聯控20條嚴格落實到位，當晚必須推行。另外還稱今後不再做全民核酸檢測，只針對重點人士、重點場所。

公共場所全開放 街頭核酸檢測站撤

據另一個工作群內容，企業單位必須復工，不再查驗核酸；學校須統計復課人數，不設強制規定；撤去街頭核酸檢測站，醫院則保留並恢復收費檢測，但不再「應採盡採，願檢必檢」。

石家莊情防疫措施變化引起熱烈討論，不少網民反映確有此事。有網民認為「石家莊真成試點城市了，真的放開了。」亦有網民表示，這是打響了「全面解封」的第一槍。

河南日報報業集團旗下「頂端新聞」報道，石家莊疫情防控諮詢電話工作人員證實，目前該市不要求全民強制核酸檢測，只針對重點人群及重點工作崗位，包括酒店等查驗核酸檢測情况，糾正「一天兩檢、三檢」等「不科學」做法。另據微信帳號「石家莊發布」消息，張超超昨晨赴河北師範大學檢查防疫工作時表示，進一步改善和調整防疫措施，決不是「躺平」、放任不管，也決不是「全面放開」；是為進一步提升防疫工作的科學性、精準性。

（新冠疫情）