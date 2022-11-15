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中國評論：李克強金邊深情告別 ／文：孫嘉業

【明報專訊】相對於國家主席習近平的印尼、泰國行程，國務院總理李克強昨日結束的柬埔寨東盟峰會之行，幾乎無人關注。所以，他在峰會上的深情告別，也就鮮為人知。

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