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2022年11月15日星期二
中國要聞
習：中美關係不符國際期待 冀返正軌 稱台灣問題「第一條紅線」 拜登：激烈競爭須負責任管理
會談6共識 保持戰略溝通、經濟對話
中美專家同稱助管控關係 惟難有突破
花絮：習自備座駕 防彈「紅旗」曾訪港
花絮：會場保安森嚴 媒體器材逐一查
習周四晤岸田 中日首腦3年首會
談台海局勢 朔爾茨：目標確保不升溫
中國評論：李克強金邊深情告別 ／文：孫嘉業
石家莊撤全民強檢停掃碼 促復工復課 「履防疫二十條非躺平」
有家長憂感染 學生「肚痛腳痛」告假
台再放寬防疫措施 下月許每周20萬人入境
空路赴華准飛前48小時一驗核酸
中國評論：李克強金邊深情告別 ／文：孫嘉業
【明報專訊】相對於國家主席習近平的印尼、泰國行程，國務院總理李克強昨日結束的柬埔寨東盟峰會之行，幾乎無人關注。所以，他在峰會上的深情告別，也就鮮為人知。
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習：中美關係不符國際期待 冀返正軌 稱台灣問題「第一條紅線」 拜登：激烈競爭須負責任管理
會談6共識 保持戰略溝通、經濟對話
中美專家同稱助管控關係 惟難有突破
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中國評論：李克強金邊深情告別 ／文：孫嘉業
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