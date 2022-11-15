會談6共識 保持戰略溝通、經濟對話

據央視報道，兩國領導人在會談中達成6項「同意」：一、同意雙方外交團隊保持戰略溝通，開展經常性磋商；二、同意兩國財金團隊就宏觀經濟政策、經貿等問題開展對話協調；三、同意共同努力推動《聯合國氣候變化框架公約》第27次締約方大會（COP27）取得成功，並就開展兩國公共衛生、農業和糧食安全對話合作達成一致；四、同意用好中美聯合工作組，推動解決更多具體問題；五、同意中美人文交流十分重要，鼓勵擴大兩國各領域人員交往；六、兩國元首同意繼續保持經常聯繫。

拜登此前曾四度稱「美國將協防台灣」。英國廣播公司（BBC）報道，拜登會後在記者會上被問及是否在對談中提及中國大陸攻台後果，他表示不認為北京在短期內會試圖這麼做。當被問及在面對面會晤後，是否有感覺習近平更加「咄咄逼人」，拜登否認這種說法，表示「就是他（習近平）一直以來的樣子」。

拜登：習似乎願在某些問題妥協

拜登表示，絕對相信與中國不會發生新的冷戰，認為習近平「似乎願意在某些問題上做出妥協」；又說中國有義務試圖阻止朝鮮新的核武器試驗。央視提到，雙方在會談中就俄烏衝突交換了意見，習近平表示中方始終站在和平的一邊，支持並期待俄烏雙方恢復和談。