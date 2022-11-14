穗連夜徵50校作安置點引抗議 官方急撤隔離家俬復桌椅 稱消息不實

綜合報道

廣州衛健委通報，廣州12日新增189宗本土確診、3464名本土無症狀感染者。該市本輪疫情累計感染者在11日已突破2萬宗，其中近九成來自海珠區。

二十條致解隔離待安置者激增

財新網報道，據前日從海珠區教育部門獲得的消息，海珠區計劃徵用區內50所中小學校作為臨時安置點，部分課室騰空後佈置牀位，用於安置集中隔離期滿人員。從前日下午開始，已有不少被徵用學校的教師接到通知後返回學校佈置，亦有學校向學生家長徵集志願服務者。當晚各間學校燈火通明，教室內桌椅碰撞聲此起彼伏。其中濱江東路小學的老師們正在校內設置隔離帶，一名老師表示，他們從下午開始清空教室內的桌椅，放置牀位，已完成既定任務。

另有消息稱，有關校舍是打算作為臨時轉運安置點，據稱新措施實施後，一時間解除隔離的次密切接觸者人數太多，而他們原居住社區部分正在管控，需要找地方暫時安置。

家長憂引校園疫情 網上公開信控訴

徵校消息在前晚傳出後，網上亦傳出一份公開信，眾多學生家長直指學校根本不符合臨時安置點和隔離點要求，也對學校旁的居民健康造成風險；學校通風設計不具備作為臨時隔離點條件、後續環境消殺細節倘落實不到位，可能引發校園疫情。

昨日下午有網民稱，海珠當局已取消選取50校作為臨時安置點選址的計劃，有網民拍攝到相關學校內已撤走放置的牀等家俬，開始把桌椅搬回課室。目前官方未有回應。

傅曉初昨傍晚在廣州市疫情防控新聞發布會上回應，網絡上關於「海珠區徵用學校建設集中隔離點」的信息為不實信息，海珠區堅持把校園疫情防控作為重中之重，「接下來，我們將繼續細心精心做好線上教育組織保障，關注孩子們的身心健康，確保線上教學質量」。

（新冠疫情）