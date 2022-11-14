尹力掌京城 周祖翼主閩

京新書記尹力 醫學博士任職衛生部多年

在上月召開的中共二十屆一中全會上，蔡奇、尹力雙雙進入中央政治局，蔡奇更是當選政治局常委、中央書記處書記。新華社報道，尹力出生於1962年8月，山東臨邑人。尹具有醫學博士學位，曾在山東醫科大學學習並獲得碩士學位，後在俄羅斯醫學科學院社會衛生、經濟與衛生事業管理研究所衛生經濟與衛生事業管理專業博士畢業。

尹力參加工作後，長期在國務院、衛生部任職，曾任四川省委副書記、省長，2020年11月調任福建省委書記。

福建省昨日召開領導幹部會議，中組部長陳希在會上宣布了中央決定，稱這次調整是中央從大局出發，根據工作需要和福建省領導班子建設實際，經過通盤考慮、慎重研究決定的。

公開資料顯示，周祖翼於1965年1月出生，浙江天台人，研究生學歷，理學博士。周祖翼本科畢業於浙江大學地質學系，1989年10月，在同濟大學獲理學博士學位後留校任教。1996年，31歲的周祖翼受聘為博士生導師，主要從事中國東南及其毗鄰海區大陸邊緣構造及盆地分析的研究和教學工作。

周祖翼曾擔任同濟大學理學院黨委書記、上海市委組織部副部長、同濟大學黨委書記等職。

57歲周祖翼成最年輕省級「一把手」

2014年8月，周祖翼進京履職，擔任中央組織部部務委員（副部長級）兼幹部二局局長。2016年10月，任中組部副部長；2019年5月，兼任中央機構編制委員會辦公室主任，晉升正部級。今年5月，周祖翼出任人力資源和社會保障部黨組書記，次月兼任部長。此番履新，57歲的周祖翼成為內地最年輕的省級黨委「一把手」。